Polícia Federal deflagra a “Operação Contracapa” para combater ao tráfico de drogas

São José do Rio Preto/SP – A Polícia Federal deflagrou hoje (19/8) a Operação Contracapa, com a finalidade de combater o tráfico de drogas na região de São José do Rio Preto/SP.

Policiais federais deram cumprimento, na cidade de Umuarama/PR, a 2 mandados de prisão preventiva e a 1 mandado de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Estadual em São José do Rio Preto/SP.

Segundo as investigações, as pessoas presas têm participação no transporte de 388 quilos de maconha apreendidos pela Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP em outubro de 2020. Naquela ocasião, três pessoas foram presas em flagrante.

Os indivíduos presos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, cujas penas somadas variam de 8 a 25 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto

Contato: (17) 3122-6000

*** A denominação da Operação, “Contracapa”, foi dada em razão de os investigados, assim como a contracapa de um livro, que se esconde por trás da obra, utilizarem subterfúgios na tentativa de ocultar suas participações na empreitada criminosa.