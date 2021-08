Polícia Federal deflagra a operação Carrossel para desarticular grupo criminoso envolvido em tráfico de drogas e de armas

Recife/PE – A Policia Federal deflagrou hoje (5/8) a Operação Carrossel, com o objetivo de desarticular e prender os principais integrantes de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas e arma na região metropolitana do Recife, e principalmente no município de Paulista/PE.

A investigação teve início em julho de 2020, e hoje estão sendo cumpridos 13 mandados de Prisão Preventiva e 7 Mandados de busca e Apreensão, nas cidades de Olinda, Recife, Paulista e Feira Nova. Alguns desses principais líderes já se encontram presos em estabelecimentos prisionais. A operação contou com o apoio da Secretaria Executiva de Ressocialização-SERES no cumprimento de mandados.

Os presos foram levados para a Sede da Polícia Federal para serem indiciados. Eles vão responder, de acordo com o seu grau de participação e envolvimento no esquema criminoso. Os crimes que lhe são atribuídos são tráfico de drogas e armas e organização criminosa, cujas penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco

Contato: (81) 2137-4076

E-mail: [email protected]