Polícia Federal cumpre mandados para combater o contrabando de cigarros no Vale do Rio do Peixe

Lages/SC – Nesta terça-feira (3/8), a Polícia Federal, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, cumpriu mandados de busca e apreensão em três imóveis localizados na cidade de Videira/SC, com o objetivo de combater a prática do crime de contrabando de cigarros de origem paraguaia.

O inquérito policial teve início com a apreensão de aproximadamente 4 mil maços de cigarro de origem paraguaia, que foram internalizados no país de forma clandestina no ano de 2018, em abordagem feita pela Polícia Militar, na cidade de Fraiburgo/SC.

No transcorrer das investigações, houve a apreensão de pelo menos outras duas cargas de contrabando de cigarro supostamente pertencentes ao mesmo grupo criminoso investigado.

As medidas judiciais de busca e apreensão cumpridas nesta data visam identificar imóveis que são utilizados pelo grupo criminoso para armazenar cargas de contrabando que seriam revendidas para comercialização clandestina em Fraiburgo, Lebon Régis, Videira, entre outras cidades da região e possibilitaram a apreensão de cerca de 15 mil maços de cigarro. O responsável pela guarda da mercadoria ilegal foi preso em flagrante delito pelo crime previsto no art. 334 do Código Penal. Em seu poder também foi apreendida uma arma com numeração suprimida (raspada), tendo também recebido voz de prisão pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/2003.

O inquérito policial segue em curso e os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de contrabando e associação criminosa, cujas penas máximas somadas podem chegar a 8 anos de prisão.

