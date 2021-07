Polícia Federal cumpre mandados no âmbito da Operação Daemon

Curitiba/PR – A Polícia Federal cumpriu, ontem (16/07), um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão em virtude de aprofundamentos da Operação Daemon, que apura a prática de crimes contra a economia popular e o sistema financeiro nacional, de estelionato, lavagem de capitais, falimentares e de organização criminosa. As ordens foram expedidas pela 23ª Vara Federal de Curitiba/PR.

De acordo com informações recebidas por um dos investigados na operação, apurou-se que a esposa do alvo principal estava descumprindo as medidas cautelares impostas pela Justiça Federal, especialmente a de não se comunicar com os demais investigados.

Através de registros de mensagens enviadas por aplicativo de celular, foi possível evidenciar que a investigada, mediante aparelho telefônico recém habilitado em seu nome, estava, a mando de seu marido, buscando contato com um dos investigados na operação.

O aprofundamento das investigações demonstrou que o principal investigado ainda mantém estreito relacionamento com sua esposa, ao contrário do que foi alegado por ela, e que ambos podem estar compartilhando e ocultando das autoridades possível carteira de criptomoedas.

Para evitar eventual ajuste de versões entre os investigados, bem como para inibir a continuidade dos delitos, a esposa do alvo principal da operação foi presa nesta manhã, além de ter os seus dispositivos eletrônicos pessoais apreendidos.

As apurações da Operação Daemon continuam, não apenas para a cessação das atividades criminosas, mas também para a elucidação da participação de todos os investigados nos crimes sob apuração, bem como o rastreamento patrimonial para viabilizar, ainda que parcialmente, a reparação dos danos gerados às vítimas.

