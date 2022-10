Polícia Federal cumpre mandados em desdobramento da Operação Fauda

Santana do Livramento/RS. A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira (17/10), novas medidas em desdobramento da Operação Fauda, deflagrada na última quinta-feira, para desarticular organização criminosa especializada na prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, contrabando e descaminho, cometidos a partir da fronteira entre Santana do Livramento e Rivera, no Uruguai.

As medidas estão vinculadas a investigados que, após a deflagração da Operação Fauda, passaram a ocultar provas e bens, além de tentarem influenciar os depoimentos. A Polícia Federal, bem como as demais forças de segurança, constataram que membros da organização criminosa, não atingidos pelas medidas iniciais, mobilizaram-se no sentido de dificultar as investigações.

Policiais federais cumpriram dois mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão, além de sequestros de bens e de valores em Santana do Livramento.

Durante a deflagração da Operação Fauda (13/10) foram apreendidos cerca de 600 mil reais em moeda nacional, 190 mil reais em moeda estrangeira e mais de 1,2 milhão em cheques, além de 14 veículos, entre caminhões e carros de luxo, jet skys, entre outros.

