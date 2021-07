Polícia Federal cumpre mandados de prisão em Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu/PR – A Polícia Federal cumpriu, nessa sexta-feira (16/07), dois mandados de prisão, expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro/RJ, contra um indivíduo condenado por tráfico de drogas.

O preso tinha em seu desfavor uma condenação pela 20º Vara Criminal do Estado do Rio de Janeiro/RJ, referente a uma prisão em flagrante em 2006, na cidade de Duque de Caxias/RJ e outra condenação pela 2º Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro/RJ, ambas por associação e tráfico de drogas.

A captura interrompeu uma procura pelo indivíduo que se estendia desde 2007.

O preso foi conduzidos à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, para fins de comunicação do cumprimento do mandado ao respectivos juízos e posterior transferência ao sistema penitenciário.

CS/DPF/Foz do Iguaçu