Polícia Federal cumpre mandado em combate a fraudes bancárias na Bahia

Salvador/BA. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (13/9), novo mandado em ação policial visando reprimir fraudes bancárias, em face da Caixa Econômica Federal, com uso de documentos falsos e pagamentos via PIX.

Foi cumprido, nesta capital, um mandado de busca e apreensão, expedido pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia.

Outras medidas cautelares foram deferidas e já estão em fase de implementação, dentre elas a restrição de alienação perante o DETRAN/BA, no tocante à veículos adquiridos com o dinheiro da fraude, que gira em torno de R$ 1 milhão.

O delito apurado na operação é previsto no Art. 171 do Código Penal (estelionato), além de outros que porventura possam ser constatados no curso da investigação, sobretudo com o resultado obtido com a aplicação das medidas cautelares.

