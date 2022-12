Polícia Federal cumpre mandado de prisão em Guaíra no Paraná

Não estão inseridos nesse total os mandados de prisão cumpridos durante as deflagrações de operações da própria PF. As capturas são resultado do esforço da unidade para dar efetividade as decisões proferidas pelo Poder Judiciário em alinhamento com diretrizes traçadas pela Direção Geral da PF.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Departamento Penitenciário (DEPEN).

Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná

Contato: (41) 3565-8490 / 99242-5543

E-mail: [email protected]