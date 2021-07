Polícia Federal cumpre mandado de prisão em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – Após alguns meses de investigação, nesta quinta-feira (22/7), policiais federais deram cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal de Foz do Iguaçu/PR contra um indivíduo condenado por tráfico de drogas na OPERAÇÃO SPECTRO – deflagrada em 2008.

Tal investigação desarticulou uma organização criminosa especializada no cometimento de crimes de tráfico internacional de substâncias estupefacientes. Cabe destacar que a maior parte dos denunciados era de origem estrangeira e se encontravam estabelecidos no Município de Foz do Iguaçu/PR, e daqui iniciavam suas atividades delituosas.

Ao longo desta operação, foi possível executar a prisão em flagrante de 27 pessoas, as quais foram surpreendidas transportando substâncias entorpecentes. Tais prisões desenvolveram-se em 14 diferentes oportunidades e renderam ensejo à lavratura de 14 diferentes autos de prisão em flagrante. Destes, três foram lavrados em outros países.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, para fins de comunicação do cumprimento do mandado ao respectivo juízo e posterior transferência ao sistema penitenciário.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu