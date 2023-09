Polícia Federal combate tráfico de drogas na região de Dourados/MS

Dourados/MS – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 19/09, a Operação AKÃ, com a finalidade de cumprir três mandados prisão temporária e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados/MS e Douradina/MS, todos expedidos pela Justiça Estadual Criminal de Dourados/MS.

As investigações recaem sobre grupo criminoso que enviava grandes quantidades de drogas para grandes cidades da região Sudeste do País e tiveram início em 2022 com um flagrante de 500 quilos de cocaína sendo transportado em caminhão frigorífico.

A operação foi denominada “AKÔ, que é a tradução da linguagem Guarani do apelido do principal investigado do grupo, conhecido pela alcunha de “Cabeça”.

