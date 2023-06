Polícia Federal combate pornografia infantojuvenil

Teresina/PI. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1/6), a Operação Vigília 1, com o objetivo de combater crimes de aquisição e armazenamentos de materiais relacionados à pornografia e abuso sexual infantojuvenil.

A investigação foi iniciada neste ano, a partir de denúncias recebidas pela Polícia Federal, que reportavam indícios do crime de armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil de pessoa localizada no município de Picos/PI.

Na sequência, as informações foram tratadas e foi possível identificar a prática criminosa e a pessoa responsável pela conduta. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Teresina/PI, e cumprido na manhã de hoje.

O investigado foi preso em flagrante por armazenar arquivo com registro de pornografia infanto-juvenil, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Encaminhado ao presídio estadual de Picos/PI, responderá pelos crimes de posse e/ou compartilhamento de arquivos com conteúdo pornográfico infantojuvenil, previstos no ECA, cujas penas mínimas somam quatro anos de reclusão.

