Polícia Federal combate organização criminosa em Ubatuba/SP

Fortaleza/CE – A Polícia Federal prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (23/12), por tráfico de entorpecentes, um casal de brasileiros no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Policiais federais, em fiscalização de rotina com a utilização do raio-x, identificaram substância suspeita dentro de uma mala trazida pela mulher desde Rio Branco-AC. Após desembarcar em Fortaleza, a mulher entregou a mala para o homem, momento em que foram abordados pelos policiais. Na ocasião, foi constatado que a droga, mais de 7,5 quilos de cocaína, estava acondicionada em sete pacotes em forma de tijolo.

Os presos foram conduzidos à sede da PF no Ceará onde permanecerão a disposição da Justiça Estadual e responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico.

Outras ações da PF no aeroporto de Fortaleza

Na quinta-feira, 28/11, a PF prendeu um homem tentando embarcar para a Alemanha, a partir do aeroporto internacional de Fortaleza, com quase três quilos de cocaína. A droga foi localizada entre a espuma e o forro da mala.

O preso foi autuado por tráfico internacional de entorpecentes e está à disposição da Justiça Federal.

Na quarta-feira 17/12, outro homem foi preso em flagrante, na área restrita do aeroporto, local sob vigilância da Policia Federal, por furto de aparelho celular.

Uma passageira esqueceu o celular na bandeja do raio-x, e um homem se aproveitou da situação para furtá-lo. A vítima acionou a polícia e o suspeito foi identificado pelas câmeras. Já dentro do avião, foi abordado pelos policiais, ocasião em que lhe foi dada voz de prisão.

