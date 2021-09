Polícia Federal combate o tráfico interestadual de drogas entre Foz do Iguaçu/PR e o Rio de Janeiro/RJ

Angra dos Reis/RJ – A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3/9), a Operação Pororoca, com o objetivo de desarticular organização criminosa responsável pelo tráfico interestadual de drogas entre Foz do Iguaçu/PR e o Rio de Janeiro/RJ.

Os policiais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão nas cidades de Angra dos Reis/RJ e Foz do Iguaçu/PR, expedidos pela Vara Criminal de Angra dos Reis/RJ.

A investigação começou em maio deste ano com apreensão de 27 kg de crack e de um veículo utilizado no transporte da droga em Angra dos Reis/RJ.

A operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, da PRF e da Polícia Militar do Paraná.

