Polícia Federal combate migração ilegal

Cachoeiro de Itapemirim/ES. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 7/2, a Operação Coyote, que combate a migração ilegal de brasileiros para os EUA. Ao todo são cumpridos seis mandados de busca pela Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio da Superintendência Regional de Minas Gerais, nas cidades de Capitão Andrade/MG, Felixlândia/MG, Governador Valadares/MG e Pescador/MG.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Vitória/ES e decorrem de investigação da PF no estado, que investiga o envio ilegal de pessoas da região de Governador Valadares/MG para os Estados Unidos.

Segundo a investigação, os envolvidos atuam no esquema identificado como “Cai Cai”, no qual há a utilização de crianças e adolescentes com documentos falsos, simulando um parentesco de pai e filho, para facilitar a entrada e permanência de maiores de idade no território norte americano.

Os custos da viagem eram patrocinados por pessoas conhecidas como “Coyotes”, que posteriormente recebiam vultosos valores daqueles que conseguiam ingressar no país estrangeiro, como contrapartida pelos serviços prestados. Em muitos casos, há a confecção de falsos registros de paternidade dos menores, para permitir que terceiros os utilizassem no esquema.

A investigação teve início na prisão em flagrante de dois indivíduos que tentaram confeccionar passaportes na Delegacia de Polícia Federal de Cachoeiro de Itapemirim/ES fazendo uso de documentos falsos. Com o aprofundamento das investigações foram identificados outros suspeitos que residem no Estado de Minas Gerais.

Comunicação Social da Polícia Federal no Espírito Santo

Contato: (27) 3041-8245 / 8051 e (27) 99245-5616

E-mail: [email protected]