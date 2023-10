Polícia Federal combate furto de encomendas dos Correios

Porto Alegre/RS: A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (3/10), a Operação Detour, para desarticular organização criminosa investigada pelo furto de cargas dos Correios, receptação e lavagem de dinheiro.

Na ação, foram mobilizados 40 policiais federais para o cumprimento de nove mandados de prisão e sete de busca e apreensão nos municípios de Porto Alegre, Imbituba/SC e Joinville/SC, e execução de ordens judiciais para o sequestro de 14 veículos e bloqueio de contas bancárias dos suspeitos.

A investigação teve início em 2022, motivada pela ocorrência de furtos de cargas de caminhões que transportavam mercadorias dos Correios entre Joinville e Porto Alegre, principalmente, de produtos eletrônicos.

A organização criminosa interceptava os caminhões, retirava as encomendas de alto valor e colocava lacres falsos para evitar suspeita de violação do compartimento de cargas. As investigações apontaram que os motoristas dos veículos, que prestavam serviço terceirizado aos Correios, fariam parte do grupo.

Posteriormente, os produtos furtados eram armazenados em um depósito da organização criminosa e comercializados por meio uma plataforma de vendas on-line.

