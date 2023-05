Polícia Federal combate falsificações de documentos

Teresina/PI. A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (25/5), dois mandados de busca e apreensão com o fim de descortinar suposto esquema criminoso especializado em falsificações de documentos relativos aos financiamentos estudantis, causando prejuízo ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES.

Os investigados seriam responsáveis por uma série de fraudes cometidas no programa do Ministério da Educação, custeado com verbas da União, principalmente na falsificação de comprovantes de renda visando a obtenção dos empréstimos estudantis. Até o momento não há indícios da participação de servidores públicos no esquema.

A denominada Operação Falso Holerite mobilizou Policiais Federais para o cumprimento dos mandados expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Teresina/PI em dois endereços da capital do Piauí.

Os investigados serão ouvidos na sede da Polícia Federal e poderão responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação e uso de documento falso.

