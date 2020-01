Polícia Federal combate divulgação de pornografia infantil pela internet no Ceará

Rio de Janeiro/RJ – A Polícia Federal efetuou, nesta tarde (16/1), a prisão preventiva do ex-subsecretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, por descumprimento de cláusula da colaboração premiada firmada com MPF.

Após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.

