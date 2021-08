Polícia Federal combate descaminho em Joinville/SC

Joinville/SC – A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal do Brasil, deflagrou nesta terça-feira (17/8) a operação Vox Semita, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa que internacionaliza irregularmente aparelhos celulares e outros eletrônicos de origem estrangeira e os comercializa na cidade de Joinville.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Joinville, todos em imóveis localizados nesta cidade, sendo três comerciais e cinco residenciais. Participam da operação 32 policiais federais e 12 servidores da Receita Federal do Brasil.

Os investigados responderão pelos crimes de descaminho (art. 334, § 1º, III, do Código Penal, com pena de até 4 anos de reclusão), praticado por meio de associação criminosa (art. 288 do Código Penal, com pena de até 3 anos de reclusão).

O nome da operação significa caminho da voz e faz referência aos aparelhos celulares vendidos pelos investigados.

