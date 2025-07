Polícia Federal celebra um ano do projeto Guardiões da Infância

Brasília/DF. A Polícia Federal comemora nesta quinta-feira (24/7) o primeiro ano de existência do Projeto de Prevenção Guardiões da Infância, uma iniciativa da Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil, voltada à conscientização e à proteção de crianças e adolescentes contra crimes de violência sexual praticados no ambiente digital.

Instituído por meio da Portaria nº 18.992, de 24 de julho de 2024, o projeto nasceu com o compromisso de fortalecer os fatores de proteção e reduzir as vulnerabilidades relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil, por meio de ações educativas desenvolvidas em escolas e instituições afins em todo o país.

Nesse primeiro ano de atuação, os resultados do projeto foram expressivos:

353 palestras realizadas em todo o território nacional, sendo:

* 227 para adolescentes,

* 55 para familiares,

* 43 para professores e

* 28 para integrantes da rede de proteção;

Mais de 19.800 pessoas alcançadas pelas ações;

23 revelações espontâneas de vítimas e 41 comunicações de crimes feitas após as atividades;

122 policiais federais capacitados para atuarem no projeto, atualmente presentes em 25 unidades da Federação.

Os dados demonstram o impacto direto do projeto na vida de crianças e adolescentes, conforme o que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagram a prioridade absoluta na proteção de seus direitos fundamentais.

Como parte das comemorações de um ano do projeto, foram impressos 1.000 exemplares do Cordel do Projeto de Prevenção, de autoria do Perito Criminal Federal José Alysson Dehon Moraes Medeiros. Também está prevista a realização de uma exposição com imagens simbólicas das ações realizadas ao longo deste primeiro ano, com o objetivo de dar visibilidade ao impacto do projeto.

A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a prevenção dos crimes que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes, e agradece aos servidores voluntários que fazem do Guardiões da Infância um instrumento efetivo de cidadania e proteção.

