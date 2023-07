Polícia Federal, BPFRON e Exército Brasileiro realizam apreensão em depósito de cigarros contrabandeados

Guaíra/PR. A Polícia Federal, em ação integrada das Forças de Segurança Pública que atuam na Operação Hórus, equipe composta por policiais federais, policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e militares do Exército Brasileiro no âmbito da operação Ágata, apreenderam na noite dessa sexta-feira (30/6) um veículo, uma embarcação e uma carretinha utilizada no transporte de ilícitos, e aproximadamente 40 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A apreensão foi realizada durante patrulhamento em área rural da cidade de Guaíra-PR, após os policiais avistarem alguns veículos e motocicletas realizando o transporte de cigarros contrabandeados para uma residência. Com a aproximação policial, várias pessoas correram e não foram encontradas.

Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra-PR.

A ação gerou um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 150 mil ao crime organizado.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e também desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

BPFRON/PMPR

Disque denúncia: (44) 99985-2726

Disque denúncia 181

PF/Guaíra/PR

Disque denúncia: (44) 3642-9131

Fonte: Polícia Federal