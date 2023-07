Polícia Federal, BPFron e Exército Brasileiro realizam apreensão de veículo carregado com cigarros

Mercedes/PR. A Polícia Federal em mais uma ação integrada das Forças de Segurança Pública que atuam na Operação Hórus, equipe composta por policiais federais, policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e militares do Exército Brasileiro no âmbito da operação Ágata, apreendeu na madrugada desse sábado (1/7) um veículo carregado com aproximadamente 40 caixas de cigarros paraguaios

O motorista fugiu em meio a um matagal, não sendo encontrado. Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra/PR.

A exitosa ação enseja um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 130 mil ao crime organizado e coloca mais um criminoso à disposição da justiça.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e também desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e Exército Brasileiro, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

