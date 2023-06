Polícia Federal, BPFron e 19º BPM realizam apreensão de drogas em Guaíra-PR

Guaíra/PR – Na tarde de quinta-feira (1/6), em mais uma ação integrada das Forças de Segurança Pública que atuam na Operação Hórus, equipe composta por Policiais Federais, Policiais Militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e Policiais Militares do 19º BPM, realizaram a apreensão de cerca de 60 kilos de maconha, localizados ao abandono na região do Parque Nacional da Ilha Grande.

Todo o ilícito, foi apreendido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra-PR.

Fazem parte do Programa Guardiões da Fronteira e também desta operação interagências equipes da Polícia Federal, BPFRON e BOPE da PMPR, TIGRE e GOA da PCPR, Força Tática do 12° BPMMS e EXÉRCITO BRASILEIRO, com apoio da CGFRON/SENASP/MJSP.

Fonte: Polícia Federal