Polícia Federal atua na segurança da inauguração da ponte Brasil-Paraguai

Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal atuou na segurança da inauguração da nova ponte internacional entre o Brasil e o Paraguai, sobre o rio Paraná, nesta sexta-feira (19/12), em Foz do Iguaçu/PR. A ação teve como objetivo garantir a ordem, a segurança das autoridades e a normalidade do evento, que contou com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e marca o fortalecimento da integração entre os dois países.

As ações contaram com a atuação integrada do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM), do Grupo de Pronta Intervenção (GPI), do Grupo de Bombas e Explosivos (GBE) e do Canil Central da Polícia Federal, empregado em ações de varredura e detecção de artefatos explosivos. As equipes atuaram com protocolos específicos de segurança, fiscalização e pronta resposta, compatíveis com a demanda do evento.

A atuação da PF integrou o planejamento estratégico de segurança voltado à prevenção de riscos, à pronta resposta a incidentes e ao fortalecimento da segurança em região de fronteira contribuindo para a realização segura da cerimônia de inauguração da nova ponte Brasil–Paraguai.

