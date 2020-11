Polícia Federal apura crime de corrupção eleitoral na cidade de Guimarães/MA

São Vicente/SP – Um drone da Polícia Federal flagrou o exato momento em que um candidato a vereador, no município de São Vicente/SP, fazia a entrega de santinhos e pedia votos, realizando o que se conhece por propaganda boca de urna.

Após a detecção do ilícito por meio do dispositivo aéreo, foi acionada uma equipe em terra, que se deslocou até o local e, após confirmação da ocorrência, efetuou a condução do infrator até a Delegacia de Polícia Federal em Santos.

Imagens aéreas obtidas do equipamento mostram o candidato, no meio da rua, entregando a propaganda eleitoral e, instantes depois, chega uma viatura da Polícia Federal e o aborda.

Esta conduta é delineada como crime pela legislação brasileira (art. 39, § 5º, inc. II, da Lei n. 9.504/97). O candidato foi autuado pelo cometimento do crime citado e responderá perante a Justiça Eleitoral, em liberdade, devido à natureza do ilícito.



