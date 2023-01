Polícia Federal apreende substância destinada a prática de garimpo ilegal no Amazonas

Tabatinga/AM – A Polícia Federal informa que ontem, (4/1), por volta das 11h00, durante fiscalização em embarcações no Porto de Tabatinga/AM, foi efetuada a apreensão de aproximadamente 6.35 kg de mercúrio, substância destinada a prática de garimpo ilegal.

A substância encontrava-se dentro de garrafa de plástico na cor branca, isolada por sacolas plásticas dentro de uma mochila, sob posse de uma mulher, de 25 anos.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada a Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga/AM para prestar depoimento. A conduzida informou ao delegado responsável que recebeu a substância em Letícia (Colômbia) e teria como destino a cidade de São Paulo de Olivença/AM. A substância passou pela Perícia Federal, que fez as devidas comprovações técnicas.

O crime fere a Lei Ambiental no que tange transportar substância tóxica, perigosa ou nociva ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, com pena de até 4 anos de reclusão, combinado com o crime de exportar clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente, com pena de até 5 anos de reclusão e multa. Vale ressaltar que a pena poderá ser aplicada em dobro se o crime é praticado em transporte fluvial.

