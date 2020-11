Polícia Federal apreende menor com maconha em abordagem a ônibus na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu/PR

Foz do Iguaçu/PR – Nesta sexta-feira (20/11), policiais federais em vistoria de rotina no posto da PRF de Santa Terezinha de Itaipu/PR, ao abordarem um ônibus que fazia a linha Foz-Curitiba, apreenderam um menor com mais de 23 kg de maconha.

A droga estava em duas bagagens no bagageiro do ônibus e foi indicada pelos cães farejadores de drogas.

O menor e a droga foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu

