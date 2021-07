Polícia Federal apreende droga no Porto de Santos

Santos/SP – A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, realizou nesta quarta-feira (28/7) a apreensão de cerca de 368 kg de cocaína, em um dos terminais portuários do Porto de Santos, localizado no município do Guarujá/SP.

A droga foi localizada dentro de um contêiner, ocultada em carga de papel sulfite A4, e tinha como destino o Porto de Antuérpia na Bélgica.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santos/SP

Telefone: 13 991653685