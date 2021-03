Polícia Federal apreende cerca de R$ 430 mil na fronteira com o Uruguai

Santana do Livramento/RS – A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (4/3), aproximadamente R$ 430 mil em moeda nacional e dólar, que eram transportados por um passageiro de um ônibus de turismo que havia partido de São Paulo. O homem foi preso em flagrante.

A abordagem ocorreu no Posto da Receita Federal, onde os policiais federais identificaram o homem, natural de Santana do Livramento, que já havia sido flagrado com grande quantidade de dinheiro em outra oportunidade.

O preso foi conduzido à delegacia da Polícia Federal em Santana do Livramento e indiciado por tentativa de evasão de divisas e operação ilegal de câmbio. Os R$ 250 mil e US$ 33 mil foram apreendidos e depositados à disposição da Justiça Federal.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento

