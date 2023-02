Polícia Federal apreende 5kg de cocaína em Santo Antônio do Iça/AM

Santo Antônio do Iça/AM – A Polícia Federal apreendeu, na última quarta-feira (22/2), 5 kg de substância análoga à pasta base de cocaína, durante fiscalização de rotina em embarcações no município de Santo Antônio do Iça/AM.

A droga encontrava-se fracionada em 13 tabletes revestidos por invólucro de plástico e uma sacola plástica com pedaços menores da droga, acondicionado dentro de uma mala, sob posse uma mulher, de 27 anos. Em depoimento, a mulher informou aos agentes policiais que tinha como destino Manaus/AM.

Foi decretada a prisão da envolvida, que foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga/AM. Foi aberto inquérito policial para averiguação da procedência da droga. Vale ressaltar que o crime de tráfico de drogas tem pena de até 15 anos de prisão.

