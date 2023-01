Polícia Federal apreende 4kg de drogas no Aeroporto Internacional de São Luís/MA

São Luís/MA – A Polícia Federal realizou na última sexta-feira (6/1) uma prisão em flagrante de um homem que tentava desembarcar no Aeroporto Marechal da Cunha Machado em São Luís.

O suspeito estava com aproximadamente 4,12kg de pasta base e cocaína presa ao corpo, além de seis trouxinhas de maconha escondidas no solado do tênis.

A equipe de policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) realizava atividades de inspeção rotineira no aeroporto, quando suspeitou do comportamento do indivíduo. O passageiro desembarcou em voo comercial proveniente de Porto Velho/RO.

Em depoimento, na Superintendência da PF, o homem confessou que tinha como objetivo revender o entorpecente na capital maranhense.

Ele foi indiciado pelos crimes de tráfico interestadual e associação para o tráfico.

