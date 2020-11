Polícia Federal apreende 300 kg de maconha em caminhão frigorífico

Palmas/TO – Em cumprimento à decisão judicial da 16ª Zona Eleitoral de Colmeia/TO, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (12/11) a Operação Derrapagem, com o objetivo de coibir diversos crimes eleitorais no município de Pequizeiro no interior do Tocantins.

Policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão no município de Pequizeiro.

A PF havia sido informada de que servidores públicos do município estariam utilizando veículos oficiais para a promoção indevida de campanha eleitoral.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de abuso de poder político e econômico, improbidade administrativa e crime contra a administração pública.

A Polícia Federal ressalta que, em razão da situação de pandemia da COVID-19, foi planejada uma logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPIs a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.

