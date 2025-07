Polícia Federal acompanha investigação sobre homicídio de indígena em Guaíra/PR

Guaíra/PR. A Polícia Federal informa que acompanha as investigações sobre o homicídio de um indígena ocorrido na madrugada do último sábado (12/7), na região rural conhecida como Água do Bugre, no município de Guaíra/PR.

A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Civil do Paraná, que esteve no local, realizou perícia, apreendeu documentos e uma motocicleta para análise.

Paralelamente, a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra instaurou procedimento investigativo próprio para apurar possíveis conexões entre esse homicídio e outros fatos de competência federal.

Em razão disso, a PF encaminhou pedido formal de declínio de atribuição da investigação do homicídio, endereçado à Polícia Civil de Guaíra/PR, para que seja reencaminhada à Polícia Federal.

A Polícia Federal reitera seu compromisso com a transparência e a legalidade, e informa que os meios de comunicação serão atualizados sobre o andamento do caso, respeitado o sigilo necessário às investigações.

Comunicação Social da Polícia Federal em Guaíra/PR

Disque denúncia: (45) 98824-6579

Fonte: Polícia Federal