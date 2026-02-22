Polícia encontra drogas após denúncia de violência doméstica em São Mateus

Uma ocorrência de violência doméstica levou à descoberta de um possível ponto de tráfico de drogas na manhã deste sábado (21), no bairro Bonsucesso, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Policiais da Polícia Militar do Espírito Santo foram ao endereço após denúncia de que um homem estaria agredindo a esposa. Durante a ação, os militares encontraram entorpecentes dentro da residência.

Ao chegarem ao imóvel para socorrer a vítima, os policiais avistaram um tablete de maconha logo na entrada. Após buscas no interior da casa, as equipes localizaram um balde onde estavam escondidas diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie e materiais usados no preparo das drogas.

A moradora confirmou aos militares que o marido havia fugido antes da chegada da viatura. Ela relatou que o casal teve uma discussão e revelou um histórico de violência grave: na semana anterior, o homem teria quebrado o nariz dela durante uma agressão. A mulher informou que já solicitou medida protetiva de urgência.

Drogas e dinheiro apreendidos

Segundo a PM, foram apreendidos:

Drogas

2 tabletes, 35 pedaços grandes e 65 buchas de maconha

52 gramas e 31 papelotes de cocaína

1 pedra bruta de crack (54 g) e outras 36 pedras menores

Dinheiro

R$ 577 em notas trocadas

Ferramentas

tábua de corte

faca

lima

martelo

O suspeito não foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil do Espírito Santo, que seguirá com as investigações.

