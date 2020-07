Polícia encontra cabeça de mãe esquartejada pelo filho

A Polícia Civil de Belo Horizonte encontrou, nesta segunda-feira (27) a cabeça de uma mulher que foi esquartejada pelo próprio filho no final da semana passada.

Depois de cometer o crime, o homem de 30 anos colocou o corpo dela em uma mala e levou para um local afastado. Até o último sábado (25), os investigadores que atuam no caso ainda não haviam encontrado a cabeça da vítima.

O crime foi descoberto na última sexta-feira (24). Os policiais identificaram o carro que foi utilizado na desova do corpo e descobriram que o filho da vítima pagou R$50 a um motorista para levar os restos da mãe.

Segundo a polícia, o suspeito estava confuso e não passou informações do crime. De acordo com a família, o homem tem transtorno mentais e tinha atritos constantes com a mãe. O caso segue sendo investigado pela polícia da capital mineira.