Polícia e Receita Federal apreendem 15 kg de cocaína em Fortaleza/CE

Fortaleza/CE – A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, apreendeu 15 quilos de cocaína, na manhã desta sexta-feira (13), no Aeroporto de Fortaleza. Um homem foi preso em flagrante na ação.

Fiscais da Receita Federal, operando um aparelho de raio X, acionaram os policiais federais após desconfiarem de uma mala identificada como de um passageiro originário da Guiné-Bissau, naturalizado brasileiro e proveniente de Guarulhos/SP.

A cocaína estava escondida dentro diversas camisas sociais embaladas e foi localizada com o auxílio do cão farejador da PF “Inu”. Com o homem foi encontrado e apreendido, também, um aparelho celular.

O preso foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas, conforme artigos 33 e 40 da Lei 11.343/2006, e encaminhado à sede da Superintendência da Polícia Federal, onde permanecerá à disposição da Justiça.

