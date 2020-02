Polícia dos EUA prende “Homem-Aranha do crime”

Rosemarie Ridley, uma senhora de 76 anos, protagonizou uma cena hilária em sua casa no Reino Unido. Ela havia esquecido seus óculos em casa, e por isso estava difícil de ler a embalagem de alguns produtos quando foi ao mercado na manhã de terça-feira (11). O único problema é que na hora de escolher o chá, ela pegou outra coisa co rótulo semelhante: um pacote de 30 camisinhas jumbo.

arrow-options shutterstock Camisinhas





A idosa só percebeu seu erro quando seu marido, John, perguntou o motivo de ela ter comprado um item tão específico em uma ida diária ao mercado. Logo que se deu conta do que fez, Rosemarie pediu que sua neta fosse à loja e pedisse o estorno do produto. Claro que a história se tornou viral depois de ser compartilhada pela neta da idosa no Facebook. “Achei que ela queria curtir bons momentos com o marido”, escreveu Cleaner.