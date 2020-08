Polícia diz que Jacob Blake tentou pegar faca antes de levar tiro

Reprodução Twitter Jacob Blake foi baleado nas costas durante abordagem policial nos Estados Unidos

A Polícia de Wisconsin, nos Estados Unidos, disse que Jacob Blake estava tentando pegar uma faca de dentro do carro quando foi baleado durante uma abordagem policial no começo da semana. A versão da corporação foi apresentada nessa quinta-feira (27).

Segundo os investigadores, os agentes teriam encontrado uma faca dentro do veículo de Blake. O homem teria tentado pegar a faca, fazendo com que um policial atirasse nele sete vezes. O Departamento de Justiça do estado de Wisconsin disse ainda que não foi encontrada nenhuma outra arma.

De acordo com o comunicado emitido pela corporação, a polícia foi acionada após a ligação e uma mulher dizendo que um homem que “não deveria” estar em sua casa estava dentro da residência. Ao chegar no local, os agentes teriam tentado para Blake com um taser, e ele teria respondido dizendo que estava armado com uma faca.

A polícia também revelou o nome do oficial responsável pelos disparos: Rusten Sheskey. Depois do caso, ele e seus colegas foram demitidos. No momento, Blake está no hospital e, segundo os médicos, deverá ficar paraplégico depois dos tiros .