Polícia diz que bolsonarista pretendia distribuir armas para atentado

Divulgação/PCDF – 26.12.2022 Homem confessou ter montado um artefato explosivo numa área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília

Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal , o bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, que confessou ter montado explosivos em uma área de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília , afirmou que gastou cerca de R$ 170 mil com armas e que planejava um possível atentado organizado na cidade que seria colocado em prática nos próximos dias.

Segundo o empresário, ele pretendia entregar armas a apoiadores de atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), acampados em frente ao QG do Exércit o e explodir bombas para radicalizar os bolsonaristas.

“Ele confessou que tinha intenção de cometer um crime no Aeroporto, com objetivo de chamar atenção para o movimento a favor do atual presidente Jair Bolsonaro, que eles estão empenhados no quartel-general”, disse o diretor-geral da PC-DF, delegado Robson Cândido ao ao portal de notícias UOL . “Ele e o grupo falhou, talvez por cfalta de conhecimento técnico sobre como artefatos do tipo funcionam.”

O homem pretendia chamar a atenção de outros manifestantes ao realizar o ataque no aeroporto para que esses manifestassem contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou no depoimento. Além de George Washington, a polícia busca por novos envolvidos a partir desta segunda (26) e já identificou outros participantes na ação.

“Temos informações preliminares e, ao longo da semana, mais envolvidos podem ser presos. Ele confessa a participação de outras pessoas na tentativa de explosão”, disse o Delegado-geral da PC-DF, Robson Candido.

Já segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, é importante que seja aguardada as conclusões oficiais, para as devidas “responsabilizações”.

Flávio Dino, futuro titular da pasta, também acompanha o caso e afirmou que irá reavaliar os procedimentos de segurança para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para o próximo domingo (1°) após a tentativa de ataque no aeroporto.

“A posse do presidente Lula ocorrerá em paz. Todos os procedimentos serão reavaliados, visando ao fortalecimento da segurança. E o combate aos terroristas e arruaceiros será intensificado. A democracia venceu e vencerá”, disse.

Veja o foi apreendido com o bolsonarista que deve ser autuado por crime contra Estado Democrático e porte e posse de arma de fogo:

dois revólveres;

duas espingardas;

três pistolas;

cinco emulsões explosivas;

munições;

uniformes camuflados.

“Ele tinha registro de colecionador e todas as armas estão no nome dele. No entanto, não há autorização para transitar com essas armas livremente. A situação se agrava porque ele viajou do Pará para Brasília sem guia de autorização de transporte”, afirmou o delegado-geral da PC-DF.

Fonte: IG Política