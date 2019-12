Polícia detém mais de 40 homens em rinha de galo na Bahia

arrow-options Creative Commons Menino foi picado por escorpião no quintal de casa

Um menino de três anos morreu neste domingo (22) após ser picado por um escorpião em Franca , no inteior de São Paulo. O garoto, chamado João Gabriel Borges da Silva, sofreu a picada enquanto brincava no quintal de casa, no bairro Jardim Brasília. Ele foi levado Pronto-Socorro Infantil e depois foi transferido para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu.

Em todo o estado de São Paulo, sete pessoas morreram pelo mesmo motivo desde o começo do ano. Segundo dados do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado, até 14 de outubro tinham sido registradas seis ocorrências. Os casos foram em Presidente Venceslau (2), Franco da Rocha, Marília, São José do Rio Preto e Taubaté, todos com um.

Leia também: Menina morre após picada de escorpião; avó passa mal com notícia e também falece

Comparado com o mesmo período do ano passado, o número de mortes é menor este ano. Em 2018, aconteceram 13 óbitos até a mesma data. A estatística, no entanto, já se igualou à de 2017.

Os acidentes com escorpiões, em 2019, já mataram mais que as picadas de serpentes, que teve cinco mortes, e de aranhas, com uma morte. Ataques de abelha, no mesmo período, foram responsáveis por 8 mortes.