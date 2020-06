Polícia desmonta acampamento de Sara Winter em Brasília

Reprodução Acampamento foi desmontado na manhã deste sábado e Sara Winter promete voltar

Uma operação do governo do Distrito Federal, junto com a polícia, desmontaram, neste sábado (13), o acampamento bolsonarista ‘300 do Brasil’, liderado pela ativista Sara Winter.

Leia também





O grupo estava acampado em Brasília para protestar contra o STF e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o mandato, a ocupação era ilegal por estar em uma área de segurança e, por isso, precisou ser retirada.

Agentes que estiveram no local recolheram faixas e os equipamentos dos militantes que estavam montados na Esplanada dos Ministérios. A PM usou gás de pimenta para dispersar uma parte do grupo que estava se opondo à ação.

Por meio das redes sociais, a ativista Sara Winter afirmou que o desmonte foi criminoso e ilegal. Ela ainda prometeu que o grupo vai voltar e cobrou um posicionamento de Jair Bolsonaro.

“Temos uma decisão judicial que nos permite ocupar aquele espaço, mas não quiseram ver! Vocês acham que acabou? 1 passo pra trás e 10 pra frente. Voltaremos mais fortes, nos aguardem”, disse.

Veja na sequência o posionamento de Sara Winter:

As 6 da manhã a @pmdfoficial junto à Secretaria de Segurança desmantelou baixo gás de pimenta e agressões.

Barracas, geradores, tendas, TUDO TOMADO à força!

A Militância bolsonarista foi destruída HOJE.

PRESIDENTE, REAJA!!! — Sara Winter (@_SaraWinter) June 13, 2020









Nosso acampamento foi desmantelado de maneira criminosa e ilegal. Temos uma decisão judicial que nos permite ocupar aquele espaço, mas não quiseram ver!

Vocês acham que acabou? 1 passo pra trás e 10 pra frente. Voltaremos mais fortes, nos aguardem. — Sara Winter (@_SaraWinter) June 13, 2020