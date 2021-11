Polícia descobre plantação com mil pés de maconha no ES

Quando a equipe chegou, se deparou com dois indivíduos cuidando do cultivo ilegal. Os dois se embrenharam na mata, com o objetivo de fugir, mas um deles, de 44 anos, foi alcançado e detido.

“Questionado, ele alegou que veio da Bahia com a proposta de trabalho em uma lavoura de quiabo, mas ao chegar descobriu que o cultivo era de maconha. Ele afirmou que não tinha recursos financeiros para sair do local e acabou permanecendo, com a promessa de que, ajudando no plantio da maconha, receberia outra oportunidade de trabalho honesto posteriormente”, relatou o adjunto do Denarc, delegado Eduardo Teixeira Coelho.



A plantação de, aproximadamente, mil pés de maconha estava em fase inicial, com mudas de pequeno porte. Os policiais apuraram que o local estava sendo preparado para aumentar a área de cultivo. A investigação segue em andamento, para identificar o suspeito que fugiu, bem como o dono da propriedade.



O detido foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A Perícia da Polícia Civil foi acionada, coletou amostras das plantas e o cultivo foi incinerado no local, conforme permite a lei.