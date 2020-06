Polícia descobre fábrica de dinheiro falso em São Paulo

Elza Fiuza/Agência Brasil Vítimas de violência tiveram aumento de 8% em abril de 2020

Em plena pandemia e isolamento social, o Brasil teve alta de 8% no números de assassinatos em Abril – em comparação ao mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados nesta quarta-feira (17) pelo G1, com base nos dados oficiais dos estados.

De acordo com as estatísticas, houve 3.950 mortes violentas em abril deste ano. No mesmo período do ano passado, o número foi de 3.656. Já o período entre janeiro e abril de 2020 registrou 15.868 vitímas de assassinato. No mesmo período em 2019, o número foi de 14.580, ou seja, houve um aumento de 1.288 mortes, mesmo com as medidas de isolamento social em vigor.

O estado do Ceará foi o que mais registou aumento da violência neste ano. Nos primeiros quatros meses de 2020, o número de vítimas quase dobrou, de 759 para 1.514 pessoas.