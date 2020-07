Polícia de SP encontra criador de perfil do Homem Pateta

Unsplash Snapchat se aproxima do TikTok





O Snapchat já foi uma das redes sociais mais usadas durante alguns anos. Porém, com o tempo, e a inclusão de recursos semelhantes no Instagram e Facebook , acabou perdendo espaço. Agora, o aplicativo está em busca de algumas novidades para tentar atrair novos usuários. Uma delas é um feed com conteúdo público, postado no Snapchat Discover.





A dinâmica do recurso deve ser semelhante ao feed do TikTok , com um movimento vertical para passar de um vídeo para o outro. Apesar da mudança, a nova ferramenta não vai afetar os Stories , que vão continuar com o deslize horizontal para avançar. Na linha do tempo, porém, o mesmo gesto fará o usuário sair dos vídeos.

O teste foi detectado pela primeira vez pelo consultor de mídia social Matt Navarro. No Twitter , uma foto postada por um usuário mostrava um pop-up com a explicação de como usar a nova ferramenta. Apesar disso, o Snapchat se recusou a dar detalhes do teste, falando apenas que está em fase inicial e está disponível para uma parcela muito pequena de usuários.

A novidade chega em um momento de grande conflito entre o governo americano e o TikTok . Durante esse período, os rivais da rede social chinesa têm visto seus números de downloads subirem. O Snapchat pode ter enxergado uma oportunidade dessa pressão sobre o app para agradar usuários da rival, se tornando mais semelhante para agradar aqueles que podem sofrer com um possível bloqueio de Trump em relação ao TikTok.