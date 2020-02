Polícia de São Paulo prende mais de 1,3 mil pessoas durante operação de carnaval

arrow-options Reprodução/Facebook Média de 22 mil agentes estiveram nas ruas em cada um dos dias do carnaval

Nesta terça-feira (25), a Polícia Militar do Estado de São Paulo divulgou balanço da operação Carnaval Mais Seguro, que teve início no último dia 21, e os números impressionam: foram mais de 1,3 mil pessoas presas, 100 mil veículos fiscalizados e toneladas de drogas e armas de fogo apreendidas.

Leia também: Bolsonaro comete infração de trânsito em passeio de moto no Guarujá; assista

Segundo informações da assessoria da Secretaria de Segurança Pública , a operação contou com uma média de 22 mil policiais em todo o Estado em cada um dos dias da folia, o que possibilitou a abordagem de mais de 148 mil pessoas. Destas, 1.324 acabaram sendo detidas e encaminhadas para delegacias.

Entre as ocorrências de destaque está a prisão de três homens na noite da última segunda-feira (24), na região do Brás, bairro localizado na região central da capital. O trio foi autuado em flagrante tentando dispensar R$ 1.800 e uma bolsa com 52 celulares furtados. Destes, dois aparelhos foram devolvidos às vítimas e o restante apreendido para perícia.

Além das prisões , as ações realizadas pelos agentes resultaram na apreensão de 142 aparelhos celulares, 270 veículos, mais de uma toneladas de drogas e 93 armas de fogo ilegais.

Leia também: Políticos aproveitam recesso do Congresso para curtir Carnaval

Nas rodovias de São Paulo , a operação também esteve ativa. Ao todo, foram fiscalizados mais de 100 mil veículos e os motoristas submetidos ao teste do etilômetro. Com isso, 4.096 deles foram autuados, sendo 1.120 por dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas, 2.919 por se recusarem a realizar o teste e 57 flagrantes pelo artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito.

*Com informações da Assessoria da SSP-SP