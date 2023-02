Polícia da Índia prende 2 mil homens por casamentos ilegais com menores

Operação ocorre no estado de Assam, no leste da Índia. Autoridades policiais registraram 4.074 casos que devem ser investigados

Mais de 2,2 mil homens foram presos na Índia em uma operação contra casamentos ilegais entre adultos e jovens menores de 18 anos, segundo informações de autoridades do país, divulgadas neste sábado (4/2).

Em território indiano, a idade autorizada por lei para matrimônios é 18 anos para mulheres e 21 para os homens. A operação policial prevista para durar duas semanas começou nessa sexta-feira (3), no estado de Assam, a leste do país.

O ministro-chefe de Assaum, Himanta Biswa Sarma, afirma que determinou às autoridades que tenham “tolerância zero” com o crime “imperdoável e hediondo” contra mulheres.

“A repressão contra o casamento infantil continua pelo segundo dia consecutivo, com mais de 2.200 pessoas presas até agora. Nossa luta contra esse crime social vai continuar”, escreveu Sarma.

The crackdown against child marriage continues for the second straight day with more than 2,200 people arrested so far. Our fight against this social crime will continue https://t.co/uBMFMwpvlr

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) February 4, 2023