Polícia confirma segunda morte por sintomas relacionados à cerveja Belorizontina

arrow-options Divulgação Polícia Civil confirmou segunda morte por sintomas relacionados à cerveja Belorizontina

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou nesta quarta-feira (15) a morte de um paciente que estava internado com sintomas da síndrome neufronal, que teria sido causada pelo consumo da cerveja Belorizontina.

O corpo da vítima da Belorizontina , que estava hospitalizada em Belo Horizonte, no CTI do Mater Dei, será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) nas próximas horas, onde passará por exames e procedimentos de perícia. Segundo a última nota divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), 17 pacientes internados com a doença em todo o estado de Minas Gerais. Com a confirmação do segundo óbito, o número deverá cair, caso novos casos não sejam notificados.

Além das duas mortes já confirmadas com sintomas da síndrome neufrenal , há um terceiro possível óbito que pode estar ligado à doença em Minas. Nesta terça, a prefeitura de Pompéu, na região central do Estado, emitiu nota a respeito da suspeita de que uma moradora do município, de 60 anos, teria morrido em 28 de dezembro com os sintomas. A Polícia Civil diz que o caso ainda não chegou para investigação.

Órgãos de justiça e saúde realizam força-tarefa que investiga se de fato a doença nefroneural, que surgiu no mês passado e já afetou ao menos 17 pessoas, está associada ao consumo da cerveja Belorizontina .

Produzida pela cervejaria Backer , a bebida teria chegado contaminada com duas substâncias tóxicas, o dietilenoglicol e o monoetilenoglicol, que eram usadas para resfriamento da bebida em cervejarias pelo mundo.

Os clientes da marca teriam apresentado, após a ingestão da cerveja , quadro de insuficiência renal grave e alterações neurológicas, como cegueira parcial ou completa.