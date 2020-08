Polícia confirma que corpo carbonizado é de líder comunitária desaparecida

FreePick/Divulgação Vítima tinha problemas psicológicos





A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro homens suspeitos de estupro coletivo de vulnerável contra uma jovem de 19 anos, com problemas cognitivos. Eles foram presos em cumprimento a mandados de prisão temporária, entre os dias 14 e 18 de agosto deste ano, no Centro de Apucarana, região Norte do Estado.





Um dos suspeitos é sargento do Exército Brasileiro, que ajudou na prisão.

O crime ocorreu em julho deste ano, quando a vítima, que toma remédios controlados , teve uma discussão com a mãe e saiu de casa durante a noite.

Ela então foi abordada por quatro homens, que a obrigaram entrar no veículo e a levaram para um terreno baldio no bairro Jardim Catuai, onde a estupraram.