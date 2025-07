Polícia conclui inquérito que investigou o uso inadequado de uma lanceta durante uma aula prática em Laranja da Terra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Laranja da Terra, concluiu o inquérito que investigou o uso inadequado de uma lanceta durante uma aula prática em uma escola estadual do município de Laranja da Terra. O professor, de 35 anos, indiciado pelo crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente.

O caso chegou ao conhecimento da unidade policial em 14 de março deste ano, com o relato do pai de uma das alunas do colégio. Ele relatou que sua filha, aluna da escola, informou que o professor realizou uma aula prática de verificação de tipo sanguíneo, utilizando a mesma lanceta em vários alunos, com a higienização apenas das mãos dos estudantes com álcool 70%. O pai também informou que dezenas de alunos estavam procurando a Unidade Básica de Saúde do município para realizar testes rápidos, suspeitando de um procedimento que contraria as normas de saúde.

“A diretora da escola informou à equipe policial que o professor vinha realizando o procedimento desde 7 de março, totalizando 43 alunos submetidos ao teste com a mesma lanceta. A diretora acionou a equipe de saúde do município, que encaminhou os alunos para exames. Durante o inquérito policial, o professor admitiu ter realizado a aula prática nos dias 13 e 14 de março de 2025, com visualização de células sanguíneas em microscópio. Ele alegou ter higienizado a lanceta de metal com água corrente, água destilada e álcool 70% entre cada uso. No entanto, a diretora da escola afirmou que o professor não tinha autorização da equipe pedagógica para essa aula prática e que a escola não possuía material descartável para tal procedimento, que requer autorização da equipe pedagógica e dos pais”, disse o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Laranja da Terra, delegado Guilherme Eberhard Soares.

Durante as oitivas, alunas que participaram da aula confirmaram que a mesma lanceta foi utilizada em todos, com higienização entre os usos, e que não houve pedido de autorização aos pais.

“A Coordenadora da Vigilância Epidemiológica informou que todos os alunos e o professor realizaram testes rápidos (sífilis, hepatite B, hepatite C e HIV) e sorologias complementares, com resultados negativos até o momento. No entanto, o inquérito ressalta que o crime de perigo concreto, tipificado no Artigo 132 do Código Penal, não exige a ocorrência de dano efetivo, mas sim a criação de uma situação de perigo. A utilização da mesma lanceta em múltiplos alunos, sem a devida esterilização, configura um risco real e iminente de contaminação”, disse o delegado Guilherme Eberhard Soares.

Ao fim do inquérito, a autoridade policial concluiu que a materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente demonstradas, ressaltando que a conduta do investigado criou uma situação de perigo concreto e iminente à saúde dos estudantes. O inquérito policial foi encaminhado ao Judiciário e ao Ministério Público para análise.

