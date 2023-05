Polícia Civil vai participar do desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de Vila Velha na próxima terça-feira (23)

Na próxima terça-feira (23), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) participará do evento em comemoração à Colonização do Solo Espírito-Santense e aos 488 anos da cidade de Vila Velha. O desfile cívico-militar acontecerá a partir das 8 horas e reunirá mais de mil alunos de 22 escolas, além das Polícias Militar do Espírito Santo (PMES), Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), além da Marinha, Exército e Guardas Municipais.

O desfile partirá do início da Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Glória, com chegada à Avenida Champagnat, na praça Duque de Caxias. Haverá ainda a transposição do fogo simbólico da Capital para Vila Velha, com programação para saída do Palácio Anchieta, em Vitória, na segunda-feira (22), às 15h30, sendo conduzida até a praça Almirante Tamandaré, na Prainha, em Vila Velha, onde ficará sob a guarda dos desbravadores e escoteiros, durante a noite. A previsão é de que às 7h45 da manhã de terça-feira (23) ocorra o deslocamento da pira para a praça Duque de Caxias.

Para o delegado-geral, José Darcy Arruda, a data de 23 de maio é uma ótima oportunidade para celebrar as raízes da cultura capixaba e reafirmar nossa responsabilidade cívica com o desenvolvimento do Espírito Santo.

“Neste dia especial, temos a chance de reconhecer e celebrar as raízes profundas da cultura capixaba. É momento de lembrar de nossas tradições, valores e história, que moldaram a identidade do Espírito Santo. Além disso, é uma ocasião para reafirmar nossa responsabilidade cívica, nosso compromisso em contribuir para o desenvolvimento e progresso de nosso Estado. Unindo forças, valorizando nossa terra, trabalharemos juntos por um Espírito Santo cada vez mais próspero e acolhedor para todos os capixabas”, pontuou José Darcy Arruda.

Programação:

Desfile cívico-militar: aniversário de 488 anos de Vila Velha



Data: 23 de maio de 2023 – terça-feira

7h: Concentração das forças de segurança e escolas

7h45: Deslocamento da pira do fogo simbólico da praça Almirante Tamandaré até a praça Duque de Caxias

8h: Solenidade de abertura do desfile com entrega de condecorações

9h: Início do Desfile

12h: Encerramento



