Polícia Civil recuperou no mês de novembro três aparelhos telefônicos em Vitória

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio do 3º Distrito Policial (DP), localizado na Praia do Canto, em Vitória, recuperou no mês de novembro três aparelhos telefônicos que haviam sido furtados ou roubados em bairros da Capital.

Trata-se de uma ação mensal da unidade policial, a fim de identificar os autores de delitos contra o patrimônio com a respectiva instauração de procedimentos e o indiciamento dos criminosos que agem na região.

Nos próximos dias, o setor responsável da Delegacia de Polícia providenciará o contato com as vítimas para a restituição dos objetos.

